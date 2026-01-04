پخش زنده
امروز: -
دادستان کل کشور گفت: رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه درمان باید مبتنی بر ضوابط قانونی، مستندات متقن و نظرات کارشناسی و با رویکردی پیشگیرانه و بازدارنده انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، معاون درمان وزارت بهداشت و نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه، با دادستان کل کشور دیدار و درباره موضوعات مرتبط با حوزه درمان گفتوگو کردند.
حجتالاسلام محمدکاظم موحدیآزاد دادستان کل کشور در این دیدار با اشاره به اینکه حق سلامت از مصادیق مسلم حقوق عامه است، گفت: صیانت از حقوق بیماران و تضمین دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی ایمن و استاندارد، از تکالیف قانونی حاکمیت بوده و این موضوع در چارچوب وظایف دادستانی کل کشور با جدیت دنبال میشود.
دادستان کل کشور افزود: رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه درمان باید مبتنی بر ضوابط قانونی، مستندات متقن و نظرات کارشناسی و با رویکردی پیشگیرانه و بازدارنده انجام شود، بهنحوی که با برخورد قانونی با تخلفات، از ایجاد خدشه به اعتماد عمومی و اختلال در ارائه خدمات درمانی جلوگیری شده و جایگاه جامعه پزشکی متعهد حفظ شود.
موحدیآزاد با اشاره به لزوم همافزایی نهادی، از تشکیل کمیتهای مشترک با حضور، وزارت بهداشت و نهادهای ذیربط و با مسئولیت معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و گفت: این کمیته مکلف است با بررسی علمی، فنی و کارشناسی مسائل مختلف حوزه درمان نسبت به ارائه راهکارهای حقوقی و اجرایی در زمینه ارتقای حقوق بیماران در مراکز درمانی، تقویت نظام نظارت بر تخلفات و ارائه پیشنهادهای مؤثر حمایتی از مجموعه درمان کشور اقدام کند.
وی در پایان بر ضرورت پرداخت بهموقع مطالبات حوزه درمان و استمرار تعامل سازنده میان دستگاه قضائی و متولیان نظام سلامت در زمینه تحقق حقوق عامه و تأمین منافع مردم تأکید کرد.