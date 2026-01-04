پخش زنده
امروز: -
رییس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: ۲۴۰ نفر از سران، بزرگان و معتمدان استان در مجمع صلح استان عضو هستند و برای ترویج صلح و سازش تلاش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی با اشاره به تشکیل مجمع صلح استان از سال ۱۴۰۲ بیان کرد: تلاش شده بیشتر پروندههای قضایی تشکیل شده در استان ابتدا در مجمع صلح رسیدگی شود و تا جای ممکن به صلح و سازش ختم شود، این اقدام از ورود پرونده قضایی بیشتر به دادگاههای خوزستان جلوگیری میکند.
وی گفت: با همکاری اداره کل زندانهای خوزستان ۱۰ شعبه صلح در زندانهای استان برای فراهم سازی بستر آزادسازی زندانیان واجد شرایط ایجاد شده و دستاوردهای خوبی را به دست آوردند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳۵ پرونده مهم قتل نفس و ۲۴۰ پرونده قصاص در سال گذشته به صلح و سازش ختم شد.
رییس توسعه حل اختلاف خوزستان ادامه داد: سال گذشته آمار صلح و سازش پروندههای قضایی ۷۰۰ مورد بوده که ۲۴۰ مورد از این تعداد مربوط به استان بوده است.
وی اظهار کرد: خوزستان با اقدامات انجام شده در حوزه قضایی طی ۲ سال گذشته به عنوان مهد صلح استان معرفی شد و امید است این جایگاه با حمایت صلح یاران مستدام باشد.
کانون داوران حقوقی فرصتی برای توسعه صلح و سازش در خوزستان
حجت الاسلام امانت بهبهانی با اشاره به مزیتهای تشکیل کانون داوری حقوقی اظهار کرد: خوزستان جزو استانهای نخست در تشکیل کانون داوران حقوقی، زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده است.
وی گفت: از ظرفیت به منظور کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار ارزشمند است و از تمامی مردم خوزستان دعوت میکنیم که پروندههای قضایی خود را به جای ارجاع به دادگستری به این کانون برای رسیدگی ارایه دهند.
رییس توسعه حل اختلاف خوزستان افزود: در این کانون ۱۶۰ داور و میانجیگر وجود دارد که در بسیاری موارد پرونده قضایی به جای ارسال به دادگاه برای بررسی و در صورت امکان صلح و سازش به این داوران ارجاع داده میشود.