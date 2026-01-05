پخش زنده
پیست اسکی آموزشی شیخ شبان در استان چهارمحال و بختیاری گشای یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیئت اسکی شهرستان بن از آموزش اسکی حدود ۱۵۰ در پیست آموزشی تخصصی روستای شیخ شبان خبر داد.
میثم قنبری افزود: این آموزشها هر هفته با حضور مربیان مجرب انجام میشود.
به گفته وی با افتتاح تنها پیست آموزشی و تخصصی استان در روستای شیخ شبان ورزشهای زمستانه در این شهرستان رونق گرفت.
رئیس هیئت اسکی شهرستان بن از برگزاری مسابقات نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان دراین میدان اسکی خبر داد.