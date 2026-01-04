پخش زنده
سخنگوی باغ کتاب تهران گفت: ما در این مجموعه برنامههای مفصلی برای مناسبتهای مختلف در نظر گرفتهایم بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تعامل خانوادهها محور اصلی برنامه باغ کتاب است.
حمید اسکندری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود:برنامههایی که تاکنون در باغ کتاب تهران برگزار شده همگی با محوریت خانواده بودهاند ما این هدف را در آینده نیز با توجه بیشتر دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: جشنهای باغ کتاب بیشتر با بازی و سرگرمی همراه است بازی نیز فکری و حرکتی هستند که نیاز به همکاری و تعامل گروهی دارد گذاشتن اینطور مسابقات در جشنها و مناسبتهای مختلف همچنین درنظر گرفتن جوایزی برای آن، باعث شده که خانوادهها به صورت گروهی و کنار هم در این مراسمها شرکت کنند.
آقای اسکندری گفت: بازی فکری، فضایی را در اختیار خانوادهها قرار میدهد تا از نقش خانواده معمول خود بیرون آمده و فضایی جدیدی را برای شناخت یکدیگر فراهم کنند.
سخنگوی باغ کتاب گفت: ما همچنین از مدارس و سایر ارگانهایی که خواهان برگزاری جشنها و مسابقات برای خانوادهها هستند استقبال میکنیم. مجموعه باغ کتاب بیشتر از پیش در مناسبتها مختلف با برنامههای متنوع تری میزبان خانوادهها خواهد بود.
باغ کتاب تهران شب گذشته به مناسبت میلاد امیر المومنین علی (ع) با برنامهها و بازیهای متنوع میزبان خانوادهها بود.