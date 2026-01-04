به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور احد یوسفی رییس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه، مشاور هماهنگی مناطق، سازمان‌ها و امور اجرایی شهردار ارومیه، مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و کارشناسان مربوطه، تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ورزش‌های همگانی و شهرداری ارومیه از سوی علی خلیلی چچکی رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی و آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه به امضا رسید.



در راستای توسعه ورزش‌های همگانی و گسترش رشته تازه تاسیس هندپلو (توپسو)، تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری ارومیه و کمیته هندپلوی ایران به امضاء رسید.

این توافق به منظور ایجاد بستر‌های مناسب برای فعالیت‌های ورزشی مفرح برای شهروندان و عموم مردم منعقد گردید.

در حاشیه این مراسم، طی حکمی از سوی علی خلیلی، رئیس فدراسیون همگانی کشور، آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه بعنوان عضو هیئت رئیسه کمیته هندپلو منصوب شد.

گفتنی است که برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی، برگزاری مسابقات بین شهرداری‌های ایران و آسیا، و همچنین برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری از جمله مفاد تفاهم نامه بین فدراسیون ورزش‌های همگانی و شهرداری ارومیه بود.