حضرت زینب کبری (س)، دختر امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا (س)، با ایستادگی در برابر ظلم و روایت‌گری عاشورا، الگویی جاودانه از وفاداری، شجاعت و ایمان برای تمام آزادگان جهان شد.

وفات حضرت زینب (س) یادآور غم‌انگیزترین لحظات تاریخ اسلام است؛ بانویی که در دل حادثه کربلا، نه تنها خواهر و همراه امام حسین (ع) بود که با صلابت و شجاعت بی‌نظیرش، پیام عاشورا را به گوش تاریخ رساند. او که در برابر مصائب جانکاه، قامت خم نکرد و با خطبه‌های آتشین خود در کاخ یزید، لرزه بر اندام ظلم انداخت، امروز نیز الگوی بی‌بدیل صبر، پایداری و مقاومت برای زنان و مردان آزاده جهان است. سالروز وفات این بانوی بزرگ، فرصتی است برای بازخوانی سیره نورانی‌اش و تأملی دوباره بر نقش بی‌بدیل او در حفظ و تبیین پیام عاشورا.