مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی در سالن پیامبر اعظم (ص) شهر بستک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ حجت شعبانی ایسینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بستک در این مراسم گفت: سردار سلیمانی، مرد اخلاص، عمل و میدان بود.
حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه شهرستان بستک نیز گفت: سردار سلیمانی موفقترین و سرشناسترین فرمانده مبارزه با تروریسم در جهان شناخته شده است.
پدر شهید مدافع حرم خلیل تختینژاد هم با اشاره به ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی گفت: مکتب شهید سلیمانی ریشه در اخلاص، تواضع و پاکی قلب او دارد که امروز به الگویی برای جوانان ما تبدیل شده است.
در پایان این مراسم از خانواده شهید تختی نژاد و رزمندگان مدافع حرم قدردانی شد.