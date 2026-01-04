به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ حجت شعبانی ایسینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بستک در این مراسم گفت: سردار سلیمانی، مرد اخلاص، عمل و میدان بود.

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه شهرستان بستک نیز گفت: سردار سلیمانی موفق‌ترین و سرشناس‌ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در جهان شناخته شده است.

پدر شهید مدافع حرم خلیل تختی‌نژاد هم با اشاره به ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی گفت: مکتب شهید سلیمانی ریشه در اخلاص، تواضع و پاکی قلب او دارد که امروز به الگویی برای جوانان ما تبدیل شده است.

بیشتربخوانید:

در پایان این مراسم از خانواده شهید تختی نژاد و رزمندگان مدافع حرم قدردانی شد.