به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده سیم کش متخلف برای تقلب در ارائه خدمات سیم کشی ساختمان با استفاده از سیم برق غیر استاندارد در سیم کشی به میزان ۳۰۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل پنج برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان بوکان گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد خدمات سیم کشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.