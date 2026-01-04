پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت ۱۴ میلیارد ریالی فروشگاه زنجیرهای برای عرضه خارج از شبکه مرغ منجمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده یکی از فروشگاههای زنجیرهای برای عرضه خارج از شبکه چهار هزار کیلوگرم مرغ منجمد به ارزش سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شعبه اول هشتم تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان جهاد کشاورزی استان گزارش تخلف را در پی گزارشات مردمی و در بازرسی از یکی از فروشگاههای زنجیرهای کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.