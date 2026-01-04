مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از توزیع و تامین کود‌های فسفات، به مقدار بیش از ۲ هزار و ۷۷۷ تن در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ توسط کارگزاری‌های استان خبر داد.

تامین و توزیع بیش از ۲ هزار و ۷۷۷ تن کود فسفات در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ عبدالحسین ادیبان گفت: این نهاده‌ها نقش مستقیمی در افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات ایفا می‌کنند.

وی افزود: کارگزاران بخش کشاورزی نقش مهمی در انتقال به‌موقع نهاده‌ها به دست کشاورزان دارند و این تعامل سازنده میان شرکت و کارگزاران موجب شده توزیع کود فسفات در سال جاری بدون وقفه و مطابق برنامه زمان‌بندی انجام شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان گفت: استفاده از کود‌های استاندارد و رعایت شیوه‌های صحیح تغذیه گیاه، علاوه بر افزایش عملکرد، سلامت خاک و محیط زیست را نیز حفظ می‌کند و این موضوع در کشاورزی جایگاه ویژه‌ای دارد.