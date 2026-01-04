

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛امید امیدی شاه آباد گفت: اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی به حفظ قدرت خرید مردم کمک می کند و یارانه های زنجیره ی تولید و‌ تأمین در مسیر مناسب و درست هزینه می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به آئین نامه های ابلاغی جدید در خصوص سیاست های ارزی جدید دولت افزود: این آئین نامه های اجرایی در قالب امنیت غذایی،بهبود معیشت مردم و حمایت از صنایع ابلاغ شده و باعث می شود یارانه های تخصیص یافته به زنجیره تولید و تأمین به انتهای زنجیره تولید و تأمین اختصاص یابد.



امیدی شاه آبادگفت: تاکنون یارانه ها به ابتدای زنجیره ی واردکننده اختصاص داشت و در مسیر مناسبی هزینه نمی شد که براساس تصمیم گیری دولت این یارانه به انتهای زنجیره تولید، که مردم هستند به طور مستقیم اختصاص می یابد.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بیان کرد: برهمین اساس از شب گذشته این یارانه برای برخی دهک ها واریز شده و در نهایت برای همه ی مردم واریز می شود.



امیدی شاه آباد با بیان اینکه، این روند به حفظ قدرت خرید مردم کمک می کند و آزادسازی نرخ ارز بر روی همه ی کالاها تاثیر مستقیم نخواهد داشت، افزود:آزادسازی نرخ ارز تنها بر روی ۱۲ قلم کالا از جمله برنج، روغن، گوشت مرغ، کنجاله، سویا و ذرت تاثیر خواهد داشت.



معاون اقتصادی استاندار لرستان به آیین نامه اجرایی برای حمایت از صنایع اشاره کرد و گفت: باتوجه به سیاست های ارزی جدید ممکن است صنایع ما در زمینه ی تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجهه شوند که در این زمینه یک خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای این امر و حمایت از صنایع، پیش بینی شده است.