مرحله استانی سی و ششمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان در رشته‌های معارفی، آوایی، قصه‌گویی و سخنوری آئینی از ۲۶ تا ۲۸ بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ثبت‌نام سی و ششمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان در بخش‌های آوایی، معارفی، هنری، ادبی، پژوهشی، فناوری و تولیدات و نوآفرینی قرآنی و هوش مصنوعی در حال انجام است.

پس از پایان ثبت‌نام، بر اساس برنامه زمان‌بندی مسابقه رشته‌های معارفی در هشت رشته، یکشنبه ۲۶ بهمن سال جاری، ساعت ۱۳ همزمان در دانشکده‌ها و مراکز این دانشگاه، مسابقه رشته‌های آوایی؛ دوشنبه ۲۷ بهمن از ساعت ۸ در دانشکده فاطمه زهرا (س) و دانشکده شهید باهنر و مسابقه‌های قصه‌گویی و سخنوری آئینی این جشنواره سه‌شنبه ۲۸ بهمن در دانشکده فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.

متقاضیان شرکت در مسابقه‌های رشته‌های ادبی، هنری، پژوهشی، فناوری، نوآفرینی قرآنی و هوش مصنوعی نیز باید پس از ثبت‌نام، آثار خود را تا چهارم بهمن سال جاری به مسئول فرهنگی واحد دانشگاهی خود ارائه دهند.

دانشجو معلمان متقاضی شرکت در این جشنواره می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی qurancfu.dmsrt.ir در این جشنواره ثبت‌نام کنند. زمان اجرای مرحله کشوری این رویداد قرآنی نیز اردیبهشت‌ماه سال آینده خواهد بود.