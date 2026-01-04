پخش زنده
هشتمین نشست از سلسله نشستهای «توسعه مسکن در ایران» با تمرکز بر نقش معماری مسکن در تقویت ارزشهای خانواده ایرانی، به همت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به صورت برخط برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاونت آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هشتمین نشست تخصصی توسعه مسکن در ایران را به صورت وبینار برگزار کرد.
این نشست با موضوع «نسبت معماری مسکن با ارزشهای خانواده در جامعه ایرانی» و با حضور جمعی از صاحبنظران و کارشناسان این حوزه برگزار شد.
در این رویداد، بازخوانی ارزشهای بنیادین خانواده در فرهنگ ایرانی و تأثیر آن بر الگوهای معماری مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نحوه ترجمه این ارزشها به زبان طراحی در مقیاسهای مختلف، از واحد مسکونی تا محله، از محورهای اصلی بحث بود.
شرکتکنندگان به چالشهای معماری معاصر در حفظ حریم خانواده و ضرورت بازنگری در رویکردهای طراحی مسکن پرداختند.
بررسی فاصله میان ایده و اجرا در مسکن ایرانی نیز از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
دبیری علمی این نشست را مریم زارعیان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برعهده داشت.
این نشست در راستای ارتقای کیفیت معماری مسکن و تقویت بنیان خانواده در جامعه ایرانی برگزار شد.