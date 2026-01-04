پخش زنده
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، فصول سرد سال همیشه شاهد بیماریهای مختلفی در میان افراد در جامعه هستیم و اصولا زمستان با تمام ویژگیهای جذاب و فراموش نشدنی اش مانند هوای سرد و بارش برف و باران و حتی برخی میوههای که مخصوص این ماه هستند، اما گاهی هم با بیماری هایش به یاد آورده میشود. بیماریهایی که شاید نمود اصلی آن سرماخوردگیهای عادی و یا به شکل جدی ترش آنفولانزا باشد. آنفلوانزایی که شاید خیلیها به ابتلا به آن در هر فصل عادت کرده باشند، اما پیک اصلی این بیماری همین زمستان است و این ویروس در زمستان و حتی اوایل بهار تلفات بیشتری میگیرد.
تلفاتی که البته میتوان با رعایت نکات سادهای آن را به حداقل رساند و از پیک آن عبور کرد.
آنفلوانزا یک بیماری ویروسی واگیردار است که هر سال افراد زیادی را در سراسر جهان مبتلا میکند. این بیماری میتواند باعث تب، سرفه، بدندرد و ضعف شدید شود و در برخی افراد عوارض جدی بهوجود آورد. به همین دلیل، پیشگیری از آنفولانزا اهمیت زیادی دارد. این ویروس معمولاً ناگهانی شروع میشود و با تب بالا، بدندرد شدید و خستگی زیاد همراه است، در حالی که سرماخوردگی خفیفتر است. این تفاوت باعث میشود آنفولانزا نیاز به مراقبت بیشتری داشته باشد.
علائم آنفولانزا میتواند متفاوت باشد و از بیماری بدون علامت تا علائم خفیف، متوسط و شدید متغیر باشد. شروع بیماری آنفولانزا معمولاً ناگهانی است و با تب، لرز، بدندرد و کوفتگی، سردرد، گلودرد و سرفه خشک. آبریزش بینی و عطسه شروع میشود. نشانههای گوارشی مانند تهوع و استفراغ بیشتر در کودکان دیده میشود. در فصول اپیدمی، ترکیب تب، بدندرد و سرفه خشک بهنفع آنفولانزا است و در افراد پرخطر باید بهسرعت برای شروع درمان ضدویروسی ارزیابی شوند.
در سالهای اخیر، سویهها و ویروسهای جدید آنفولانزا بهطور دورهای ظاهر میشوند و ممکن است الگوی علائم یا شدت بیماری را تا حدی تغییر دهند. با این حال اصول تشخیص و درمان ثابت است: تشخیص زودهنگام، استراحت و نوشیدن مایعات کافی. واکسیناسیون سالانه همچنان مؤثرترین راه برای کاهش خطر ابتلا و شدت بیماری است. طبق تجربه بالینی برخلاف سرماخوردگی که معمولاً آهسته شروع میشود و خفیفتر است، آنفولانزا شروع تندتر و علائم سیستمیک شدیدتری دارد و میتواند افراد در معرض خطر را دچار عارضه کند. پیامدهای آن در سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری زمینهای میتواند جدی باشد.
دکتر سعید صدر فوق تخصص ریه کودکان در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره ویروس آنفولانزا اظهار کرد: آنفولانزا ویروسی است که جاهای مختلفی از بدن را درگیر خودش میکند و شایعترین مکان حضور این عفونت سیستم تنفسی است. آنفولانزا میتواند خود را با مشکل در علائم تنفسی نشان دهد که بسیا شایع هم است. اما در اکثر افراد مانند یک سرماخوردگی ساده با تب، بدون تب و یا حتی با تب بالا ایجاد میشود و غالبا با بدن درد و آبریزش بینی و سرفه همراه است.
دکتر صدر اظهار کرد: البته گاهی با علائم گوارشی همراه است و گاهی مشکلاتی در علائم تنفسی ایجاد میکند و حتی در برخی مواقع هم سایر ارگانهای بدن از قلب و مغز و اعصاب و کلیه و سایر ارگانها رو هم میتواند درگیر کند، اما شایعترین علامت این بیماری علائم تنفسی است که باید مراقب آن باشیم.
فوق تخصص ریه کودکان گفت: ویروس آنفولانزا دو پیک بسیار مهم دارد. اولین آن اواخر مهر، اوایل آبان و آذر و فضول زمستان بوده و یکی هم در فصل بهار و اردیبهشت و معمولا پیک سالانه دو بار است. راههای مهم برای پیشگیری، تزریق واکسن آنقولانزا به صورت سالانه است که خصوصا برای بچهها توصیه میکنیم که این واکسیناسیون انجام شود. رعایت نکات بهداشتی هم بسیار مهم است. به هر حال اگر خانوادهها و و همه افراد درگیر این ویروس شدند باید نکات بهداشتی را رعایت کنند. افراد گاهی اوقات علائم سرماخوردگی را ندارند، اما ویروس را در بدن دارند و میتونند آن را منتقل کنند. رعایت نکات بهداشتی به اضافه واکسیناسیون دو شرط اساسی برای پیشگیری از عفونت آنفولانزا است.
به گفته دکتر صدر آنفولانزا عفونتی ویروسی است و نیازی به آنتوبیوتیک ندارد. مواردی نادری هست که البته بیمار دچار عفونت آنفولانزا شده و عفونتی باکتریال به آن اضافه شده که آنتیبیوتیک به آن میدهیم، اما به صورت کلی آنفولانزا نیازی به آنتی بیوتیک ندارد.
آنفولانزا و یا سایر ویروسها در تمامی فصول سال وجود دارند و موضوعی جدید نیستند، اما به نظر میرسه در تقابل با این ویروسیها و بیماریها مهمترین راه پیشگیری است. پیشگیری که میتونه نقش اصلی رو در جلوگیری به مبتلا شدن به انواع بیماریها ایفا کند.