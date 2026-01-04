به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، گنجی گفت: بیش از ۵۰۰ هزار قطعه طیور صنعتی و بومی بر علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند

عباس گنجی با اشاره به مراقبت فعال و پایش آنفلوانزای فوق حاد طیور افزود: تعداد ۲ هزارو ۷۴۵ مورد مراقبت فعال و بیش از هزارو ۲۵۰۲ مورد بازدید از مزارع پرورش طیور در سطح استان ثبت شده است.

به گفته وی واکسیناسیون طیور روستایی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۲ درصد رشد داشته است.