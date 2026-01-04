پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار از توزیع ۶۰ تن جو و ۲۷ تن ذرت دامی بین دامداران صنعتی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار افزود: ۲۰ تن کنجاله سویا نیز توسط عاملان توزیع خریداری شده و در روزهای آینده بین دامداران شهرستان توزیع خواهد شد.
رضایی با اشاره به نظارت مستقیم مسئول امور دام شهرستان بر روند توزیع نهادهها، هدف از این بازدیدها را اطمینان از توزیع دقیق، عادلانه و بهموقع سهمیه نهادههای دامی و جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین عنوان کرد.