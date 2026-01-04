پخش زنده
بیش از ۲۵۰۰ دختر نوجوان دهه نودی در قالب اجتماع «دختران حاج قاسم» با حضور در ورزشگاه شهید حیدریان، با آرمانهای سردار شهید قاسم سلیمانی تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ورزشگاه شهید حیدریان میزبان یکی از پرشورترین تجمعات نسل جدید بود؛ رویدادی که در آن بیش از ۲۵۰۰ دختر نوجوان دهه نودی با عنوان «دختران حاج قاسم» گرد هم آمدند تا با آرمانهای سردار شهید قاسم سلیمانی و عشق به میهن تجدید بیعت کنند.
این اجتماع پرشور که با فضای احساسی و انگیزشی ویژهای برگزار شد، صحنه اعلام عهدی تازه از سوی نسل نو بود. دختران نوجوان شرکتکننده با تأکید بر علاقه و ارادت خود به سردار دلها، اعلام کردند که در شرایط کنونی، سنگر علم و دانش را خط مقدم دفاع از استقلال، عزت و پیشرفت کشور میدانند.
شرکتکنندگان در این مراسم با بیان آمادگی خود برای تلاش مستمر در عرصههای علمی، بر این نکته تأکید کردند که با تمام توان و «تا پای جان» برای اعتلای نام ایران اسلامی در حوزههای دانش و پیشرفت گام برخواهند داشت.