به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با جشن میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع)، سومین دوره رویداد بزرگ فرهنگی‌ ـ‌ ورزشی «جوان پهلوان» در باقر شهر تهران آغاز شد و صدای طنین شور و پهلوانی از جنوب تهران تا سراسر پایتخت بپیچد.

در این رویداد بزرگ فرهنگی، ورزشی که از ۱۳ دی در باقر شهر آغاز شده و تا ۲۸ دی ادامه خواهد داشت ، جوانان جنوب تهران بار دیگر عزم خود را برای درخشش در میدان ورزش و پهلوانی به نمایش می گذاشتند. آیینی که با یاد شهدا، شور ولادت حضرت علی (ع) و همدلی خانواده‌ها، باقرشهر را به کانون نشاط، مقاومت و افتخار ملی بدل کرد.

مرتضی همتی، شهردار باقرشهر در مراسم افتتاحیه با تأکید بر ظرفیت بالای ورزشی جنوب تهران گفت: تجربه دو دوره گذشته این رویداد ثابت کرده است که قدرت واقعی ورزش تهران در جنوب پایتخت نهفته است. باقرشهر، شهرستان ری و مناطق جنوبی پایتخت سرشار از استعداد‌هایی هستند که تنها نیاز به فرصت دیده‌شدن دارند.

شهردار باقرشهر افزود:تمام تلاش ما این است که کیفیت برگزاری سومین دوره از دو سال گذشته بالاتر باشد. با همکاری مردم و دستگاه‌ها، ایمان داریم امسال نیز شاهد دوره‌ای پرشور و کم‌نظیر خواهیم بود.