مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: در ۹ ماهه امسال، ۴۱ میلیون مترمکعب فاضلاب در استان همدان جمعآوری و پس از انجام فرآیندهای لازم، تصفیه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاریفر افزود: در همین بازه زمانی، ۱۳ میلیون مترمکعب از پساب تصفیهشده در راستای مدیریت بهینه منابع آب، به صنایع استان از جمله نیروگاه شهید مفتح، پتروشیمی هگمتانه و شهرک صنعتی ویان منتقل و مورد استفاده قرار گرفته است.
او با تأکید بر اهمیت استفاده از پساب در شرایط کمآبی، تصریح کرد: بازچرخانی فاضلاب و بهرهگیری از پساب تصفیهشده، یکی از راهبردهای اساسی برای کاهش فشار بر منابع آب شرب و آبهای زیرزمینی به شمار میرود و نقش مهمی در پایداری تأمین آب بخش صنعت دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: استفاده صنایع از پساب، علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب سالم، موجب کاهش برداشت از منابع زیرزمینی، حفاظت از محیط زیست و ارتقای تابآوری استان در برابر تنشهای آبی میشود.
فرهاد بختیاریفر افزود: توسعه شبکه جمعآوری فاضلاب و افزایش ظرفیت تصفیهخانهها، با هدف افزایش تولید پساب استاندارد و گسترش استفاده از آن در بخشهای مختلف، بهصورت مستمر در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان همدان قرار دارد.