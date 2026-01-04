به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم الصلیبخات کویت با حضور سالار منجی، در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال کویت موفق به کسب برتری مقابل العربی شد.

الصلیبخات که سالار منجی، ملی پوش ایرانی را در ترکیب خود دارد، در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال کویت موفق شد با نتیجه ۱۰۵ بر ۹۳ از سد العربی عبور کند.

سالار منجی در این دیدار پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت خود به میدان رفت و موفق به کسب ۱۵ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۸ پاس گل، ۴ بلاک و کارایی ۳۲ شد.

الصلیبخات تا پایان هفته نهم لیگ کویت به پنج پیروزی و چهار شکست دست پیدا کرده است.