به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در دیداری معوقه از هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال، تیم‌های نفت و گاز گچساران و هوادار تهران از ساعت ۱۵ امروز (یکشنبه) به مصاف هم رفتند که این مسابقه با تساوی یک - یک دو تیم خاتمه یافت.

در این بازی ابتدا امین قاسمی‌نژاد در دقیقه ۲۲ تیم هوادار را از میزبان خود پیش انداخت، اما خیلی زود در دقیقه ۳۳ رضا زلفی‌پور کار را برای نفت و گاز گچساران به تساوی کشاند.

این مسابقه، آخرین دیدار باقی مانده از نیم‌فصل نخست لیگ لیگ دسته اول بود. در پایان نیم‌فصل، تیم نساجی مازندران با ۳۸ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.