به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا عابدی گفت: متخلفان با کارگذاری این تله، اقدام به زنده‌گیری هوبره که از پرندگان بسیار ارزشمند بوده و متأسفانه در معرض خطر انقراض قرار دارد، کرده و آن را به فروش می رسانند.

وی با بیان اینکه این پرنده زیبای دشتی و بیابانی، نقش مؤثری در پویایی اکوسیستم دارد، خاطرنشان کرد: صید و زنده‌گیری، شکار، خرید و فروش، حمل و نگهداری هرگونه جانور وحشی، بر اساس قوانین و ضوابط، علاوه بر مجازات حبس، جزای نقدی قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت.

هوبره پرنده‌ای بزرگ‌جثه از تیره هوبرگان است که بیشتر در دشت‌ها و بیابان‌های باز زندگی می‌کند و توانایی پرواز قوی همراه با راه‌رفتن طولانی روی زمین دارد.