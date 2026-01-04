دویست و بیست و هفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان با هدف بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و حمایت از اشتغال، در سالن جلسات امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.

در این جلسه، موانع و مشکلات پیش‌روی ۸ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع چالش‌ها و تسهیل روند فعالیت این واحد‌ها صادر شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان‌های استان اظهار کرد: تاکنون ۳ هزار و ۲۶۵ مصوبه در قالب این کارگروه‌ها تصویب شده که از این تعداد، ۷۹ مورد همچنان در دست پیگیری است.

ازهاری با اشاره به نقش این مصوبات در توسعه اشتغال استان افزود: اجرای این تصمیمات منجر به اشتغال‌زایی و تثبیت شغل برای بیش از ۲۳ هزار نفر در استان شده است.

وی احیای واحد‌های تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی کارگروه دانست و تصریح کرد: در صورت نیاز و به‌صورت مستمر، جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح شهرستان‌ها نیز برگزار خواهد شد تا مشکلات واحد‌های تولیدی در مناطق مختلف استان به‌صورت دقیق بررسی و رفع شود.