رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی مراکز اسقاط کشور گفت: یکی از دلایل کاهش اسقاط خودروهای فرسوده، نبود نقدینگی خودروسازان برای خرید گواهیهای اسقاط و همچنین بدهی به مراکز اسقاط کشور است.
آقای حسن کریمیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، افزود: ۲۲۰ مرکز اسقاط خودروهای فرسوده دارای پروانه بهره برداری در ۳۱ استان کشور وجود دارند که از این تعداد ۱۸۰ مرکز به صورت مستمر، روزانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط میکنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن کافرمایی مراکز اسقاط کشور گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ ، تعداد ۱۷۵ هزار دستگاه انواع وسائط نقلیه فرسوده بوسیله اسقاط در مراکز از چرخه ناوگان حمل و نقل کشور خارج شده است.
وی با اشاره به شکستن سقف اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۳ با از رده خارج کردن ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده، درباره دستیابی به هدفگذاری اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در برنامه هفتم توسعه افزود: امسال فقط میتوانیم به ۵۰ درصد از هدفگذاری اسقاط خودروهای فرسوده دست پیدا کنیم، موضوع اقتصادی کشور یکی از دلایل کاهش روند اسقاط در کشور بوده و جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل هم بر روی این روند تاثیرگذار بوده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمائی مراکز اسقاط کشور در ادامه بیان داشت:، اما یکی از مهمترین دلایل کاهش اسقاط در کشور، عدم ورود خودروهای وارداتی به کشور است، زیرا امسال در مقایسه با سال ۱۴۰۳، واردات خوردو به یک سوم کاهش پیدا کرده و موضوع بعدی، کاهش تولید خودروهای داخلی است، زیرا مقرر شده بود خودروسازان امسال یک میلیون و دویست هزار دستگاه خودرو تولید کنند که این امر میسر نشد زیرا تولید و واردات خودرو رابطه مستقیمی با اسقاط خودروهای فرسوده دارد.
کریمیان با اشاره به اینکه قانونگذار، خودروساز داخلی را موظف کرده است به ازای هر ۴ خودروی تولیدی یک خودروی فرسوده را از چرخه حمل و نقل خارج کند، افزود: با توجه به کاهش تولید خودروی داخلی و تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال، خودروسازان نمیتوانند گواهیهای اسقاط تولید مراکز اسقاط را مصرف کنند به همین دلیل روند اسقاط خودروهای فرسوده هم کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه قانونگذار درباره خودروهای وارداتی مقرر کرده است در ازای هر خودرویی که وارد کشور شود سه دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج خواهد شد گفت: به طور مثال اگر سالانه یکصدهزار دستگاه خودرو، وارد کشور میشد سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل فرسوده خارج میشد، اما امسال واردات خودرو در مقایسه با سال گذشته به یک سوم تقلیل یافته و این یعنی اسقاط خودروهای فرسوده کاهشی است.
رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی مراکز اسقاط کشور با اشاره به اینکه تنها محل مصرف گواهیهای مراکز اسقاط، خودروسازان و واردکنندگان خودرو هستند، افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی خودرو با توجه به کاهش تولیدشان و همچنین نبود نقدینگی، توانایی خرید برگههای گواهی اسقاط مراکز اسقاط خودروهای فرسوده را ندارند به همین دلیل مراکز اسقاط کشور بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به صورت اعتباری گواهی اسقاط با بازپرداخت ۶ ماهه به خودروسازان واگذار کردهاند.
کریمیان با بیان اینکه مراکز اسقاط کشور توسط بخش خصوصی بدون دریافت تسهیلات دولتی فعالیت میکنند، گفت: خودروسازان به دلایل مشکلات مالی، خرید گواهیهای اسقاط را به صورت اعتباری انجام میدهند همین امر باعث کاهش نقدینگی در مراکز اسقاط شده و در نتیجه اسقاط خودروهای فرسوده کاهش مییابد.
وی درباره اینکه آیا خودروسازان داخلی توانستهاند به تعهداتشان در تحقق سهم ۲۰ درصدی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده عمل کنند، افزود: متاسفانه خودروسازان داخلی سهم ۲۰ درصدی تعهد خود را در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده انجام ندادهاند، زیرا بر فرض مثال خودروساز یک میلیون خودرو تولید کرده باشد باید ۲۰۰ هزار دستگاه آن را به این طرح اختصاص میداد، اما این امر محقق نشده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایی مراکز اسقاط کشور گفت: برای اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده که در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است باید خودروسازان داخلی یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا بتوانند گواهی اسقاط را مصرف کنند یعنی ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور خارج و یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور افزوده میشود و از این تعداد ۴۰ درصد آن سهم استان تهران است.
وی افزود: در نظر داشته باشید با قانونی که قانونگذار برای اسقاط خودروهای فرسوده تدوین کرده است سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی به تعداد خودروهای در حال تردد استان تهران افزوده میشود این یعنی افزایش ترافیک، مصرف سوخت و انرژی را به دنبال دارد.
کریمیان در ادامه با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته حداکثر سنی خودروهای فرسوده ۱۰ سال و در کشورمان بالای ۲۰ سال است گفت: در حال حاضر مجموعه خودروها با موتورسیکلتهای فرسوده ۲۲ میلیون دستگاه است که با قانون اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو، ۴۴ سال زمان میبرد تا خودروهای فرسوده از رده خارج شوند و دولت باید فکر عاجلی برای این معضل کند، زیرا با تولید بیشتر خودروها و کاهش اسقاط فرسوده ها، دیگر هوایی برای تنفس باقی نمیماند.