به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه بویین میاندشت با بیشینه دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر و کمینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس زیر صفر امروز سردترین نقطه استان اصفهان است، گفت: دمای هوا در بیشتر مناطق استان در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد و ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته ادامه دارد.

مینا معتمدی ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به دمای صفر درجه می‌رسد.

وی گفت: از امروز تا پایان هفته جوی پایدار برفراز استان بوده و آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود:در مناطق مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا از فردا تا پنجشنبه دور از انتظار نیست.