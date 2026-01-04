به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: این مسابقات با حضور ۸۶ ورزشکار از شهر‌های شهرکرد، اصفهان، اهواز، لنجان، فولادشهر، فلارد، فرادنبه، فارسان، طاقانک و شهرکیان برگزار شد.

حسین زمانی افزود: در رده سنی آزاد امیرحسین کریمیان از اصفهان، محمدهادی مردانی و امیرعلی عسگرزاده از شهرکرد مقام‌های اول تا سوم را از ان خود کردند.

به گفته وی در رده سنی زیر ۱۵ سال عرفان شاهین از شهرکرد، حسین زارع از اصفهان و امیرعلی عسگرزاده از شهرکرد اول تا سوم شدند.