کارشناس مسائل سیاسی با انتقاد از اظهارات مداخلهجویانه رئیسجمهور آمریکا، تأکید کرد: دولتی که اعتراضات مسالمتآمیز را در داخل کشور خود سرکوب میکند و عامل اصلی فشارهای اقتصادی و تحریمهاست، نمیتواند مدعی حمایت از ملت ایران باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، خادمی بهابادی با اشاره به برخوردهای اخیر دولت آمریکا با اعتراضات دانشجویی و مردمی در آن کشور، گفت: سرکوب تجمعات، اعمال محدودیت علیه دانشگاهها، اخراج یا تعلیق اساتید و دانشجویان و برخوردهای غیرقابل قبول با معترضان، نشان میدهد که آمریکا فاقد صلاحیت اخلاقی برای اظهارنظر درباره اعتراضات در سایر کشورها است.
وی با رد ادعای رئیسجمهور آمریکا درباره حمایت از معترضان در ایران، افزود: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور، نتیجه مستقیم تحریمهای بانکی، مالی و نفتی آمریکا است؛ تحریمهایی که موجب کاهش منابع ارزی، اختلال در تجارت خارجی و فشار بر معیشت مردم شده و پیشتر نیز از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است.
این کارشناس همچنین با اشاره به حمایتهای مستقیم آمریکا از رژیم صهیونیستی و اقدامات تنشزا در منطقه تصریح کرد: کشوری که در تحریم دارویی، تجهیزات پزشکی و فشارهای اقتصادی علیه ملتها نقش دارد و در تشدید ناامنیها مشارکت میکند، نمیتواند خود را حامی حقوق ملت ایران معرفی کند.
وی در پایان با تأکید بر هوشیاری ملت ایران خاطرنشان کرد: مردم ایران با بصیرت و انسجام ملی، در برابر فشارها و مداخلات خارجی ایستادگی کردهاند و اجازه نخواهند داد ادعاهای سیاسی، واقعیتها را وارونه جلوه دهد.