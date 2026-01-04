پخش زنده
نشست هماندیشی هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران با هیئت نمایندگان و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، این جلسه را فرصتی برای ارزیابی عملکرد و ادامه مسیر با انسجام بیشتر دانست و گفت: تحول دیجیتال، راهاندازی سامانه ERP و پروفایل دیجیتال اعضا از مهمترین اقدامات تشریحشده در این نشست بود.
امیرکشانی افزود: اعضای هیئترئیسه اتاق ایران در این نشست بر ضرورت حفظ واحدهای اقتصادی بهعنوان سرمایههای ملی تأکید و خواستار شنیده شدن صدای صنعت و تولید در تصمیمگیریهای کلان شدند.
وی ادامه داد: همچنین بر استفاده مؤثر از اختیارات قانونی اتاقها در دفاع از منافع فعالان اقتصادی نیز در این جلسه تأکید شد.
این نشست با تأکید بر نقش فرهنگسازی اقتصادی و حمایت از معیشت مردم به کار خود پایان داد.