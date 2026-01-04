به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جشنواره زمستانه میدی والیبال دختران استان قم جام یلدا با شرکت ۳۵ تیم از سراسر استان قم در خانه والیبال پیامبر اعظم برگزار شد.

پس از انجام ۱۰۰ مسابقه باشگاه فدک با مربیگری خانم گایینی قهرمان این دوره از بازی‌ها شد و باشگاه آبشار جعفریه با مربیگری خانم چراغی مقام دوم و باشگاه آذرخش با مربیگری خانم قلیچ خانی مقام سوم را از آن خود نمودند.

در این جشنواره به چهار بازیکن برتر و فنی به نام‌های خرم، سنقرآبادی، چراغی و حاجیانی به رسم یادبود هدایایی از طرف هیات والیبال استان اهدا شد.

به تیم‌های برتر حکم و مدال قهرمانی و به هر یک از تیم‌های برتر مبلغ بیست میلیون ریال اهدا شد.