نخبگان و اساتید دانشگاهی استان کردستان با محکوم کردن اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، این سخنان را مصداق بارز مداخله در امور داخلی ایران و ادامه سیاست‌های خصمانه واشنگتن دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به دنبال اظهارات مداخله‌جویانه و تهدیدآمیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، نخبگان و اساتید دانشگاهی استان کردستان این مواضع را به شدت محکوم کردند.

اساتید دانشگاه‌های کردستان با اشاره به سابقه دشمنی‌های آمریکا علیه ملت ایران، این یاوه‌گویی‌ها را در راستای تشدید جنگ روانی و ادامه سیاست‌های پنهان و خصمانه ایالات متحده در عرصه بین‌الملل ارزیابی کردند.

آنان تأکید کردند که چنین اظهاراتی نه‌تنها تأثیری بر اراده و انسجام ملت ایران نخواهد داشت، بلکه موجب تقویت وحدت ملی و ایستادگی بیشتر در برابر فشار‌ها و دخالت‌های خارجی می‌شود.

نخبگان دانشگاهی کردستان همچنین بر ضرورت هوشیاری افکار عمومی و مقابله آگاهانه با فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمنان تأکید کرده و حمایت خود را از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور اعلام کردند.