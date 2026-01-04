به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرحله دوم‌تمرینات آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان در حالی از فردا در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود که براساس فهرست اعلامی، ۳ فرنگی‌کار قمی در این مرحله از اردو حاضر خواهند بود.

بر این اساس امیر عبدی و امیرمهدی سعیدی‌نوا در وزن ۷۷ کیلوگرم و محمدجواد رضایی در وزن ۷۲ کیلوگرم نمایندگان کشتی فرنگی قم در این اردو خواهند بود.

این مرحله از تمرینات فرنگی‌کاران ملی پوش تا ۲۳ دی ادامه خواهد داشت.