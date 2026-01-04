پخش زنده
یک دستگاه سواری پژوی ۴۰۵ حامل ۵۰۰ کیلوگرم تاغِ سرقتی در سرخس شناسایی و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سرخس گفت: این عملیات با ردزنی و هوشیاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری و با همکاری مؤثر پاسگاه انتظامی آق دربند انجام گرفت.
حسینی کیا افزود: بر اساس این گزارش، پس از دریافت اطلاعات و انجام گشت و کنترلهای لازم، خودروی مذکور متوقف و محموله غیرقانونی آن کشف شد.
وی ادامه داد:تاغهای کشفشده که از گونههای مهم و مؤثر در تثبیت شنهای روان و حفاظت از منابع طبیعی منطقه به شمار میروند، بدون مجوز قانونی برداشت شده بودند.
او بیان کرد: نیروهای منابع طبیعی ضمن تأکید بر استمرار نظارتها حتی در روزهای تعطیل، اعلام کردند با هرگونه تخریب، قاچاق و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع طبیعی برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت. برهمین اساس پرونده این تخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده است.