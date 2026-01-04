

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ مرتضی احدی با بیان اینکه ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان آستارا پس از دریافت خبر فروش و ساخت موادمحترقه غیرمجاز، توسط افرادی سودجو در سطح شهرستان، با وجود اهمیت و حساسیت موضوع پیگیری صحت گزارش به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت، گفت: با اقدامات فنی و نامحسوس صورت گرفته، متهمان مورد نظر شناسائی و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از منزل و خودروی متهمان پرونده ۶ کیلوگرم سدیم بنزوات و تعداد ۲۰ هزار پوکه خالی ترقه و ۷۰۰ نخ فیتیله و تعداد ۲ هزار و ۹۷۰ عدد مواد محترقه غیرمجاز و پرخطراز نوع کپسولی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارابا اشاره به دستگیری دو متهم در این زمینه، گفت: متهمان ۳۹ و ۴۳ ساله پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.