به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مجید کوهی مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: پیرو پیش بینی و هشدار‌های قبلی، سامانه بارشی زود گذر روز جمعه ۱۲ دی ماه مناطق مرکزی و جنوبی استان را فرا گرفت.

کوهی افزود: فعالیت این سامانه بارشی موجب بارش‌هایی در برخی مناطق استان اردبیل شد، به طوریکه بیشترین ارتفاع برف در ایستگاه باران سنجی نیارق ۳۰ سانتی متر برف ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: فعالیت این سامانه بارشی موجب بهبود حدود ۱۳ درصدی وضعِ بارش در استان در مقایسه با بلندمدت شده است.

وی افزود: در حال حاضر میانگین بارش استان از ابتدای سال آبی برابر با ۴۵ میلیمتر است که در مقایسه با دوره مشابه بلندمدت ۵۲ درصد کاهش و در مقایسه با سال گذشته با ۳۰ درصد کاهش رو به روست.

بیشترین کاهش بارش نسبت به بلند مدت هم به ترتیب مربوط به شهرستان‌های پارس آباد و اصلاندوز با ۷۵ درصد و اردبیل، مشگین‌شهر، نیر، نمین و بیله‌سوار، حدود ۶۰ درصد ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: با وجود اینکه پیش بینی می‌شود بارش‌های فصل زمستان نزدیک به شرایط عادی ست، اما با توجه به سپری شدن پاییز خشک و بدون بارش، جبران این کاهش بارش بسیار دشوار است و نیازمندِ صرفه جویی و برنامه ریزی در مدیریت مصرف آب در ماه‌های آینده هستیم.