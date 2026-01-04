پخش زنده
آیین معنوی اعتکاف سال ۱۴۰۴ در شهرستان مهریز با مشارکت ۲ هزار و ۴۱۵ نفر از اقشار مختلف مردم در ۳۱ مسجد آغاز شد و جمعیت قابل توجهی از بانوان، دانشآموزان و دانشجویان در این برنامه عبادی و فرهنگی حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهریز، با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفین گفت: از مجموع شرکتکنندگان، ۵۴۵ نفر را بانوان و ۱۶۱ نفر را آقایان تشکیل میدهند که نشاندهنده مشارکت گسترده خانوادهها و گروههای مختلف اجتماعی در این برنامه معنوی است.
حجتالاسلام حسین زارع با بیان اینکه سهم نوجوانان و جوانان در اعتکاف امسال قابل توجه است، افزود: در بخش دانشآموزی، ۱۰۲۸ دانشآموز دختر و ۶۱۷ دانشآموز پسر در مراسم اعتکاف حضور دارند که گرایش نسل نوجوان به برنامههای دینی و تربیتی را نشان میدهد.
حجتالاسلام زارع همچنین از حضور دانشجویان در این آیین عبادی خبر داد و گفت: ۵۳ دانشجوی دختر و ۱۱ دانشجوی پسر نیز در اعتکاف امسال شرکت کردهاند که بیانگر پیوند فضای علمی و دانشگاهی با فعالیتهای معنوی است.
وی در پایان با قدردانی از همکاری روحانیون، هیأت امنای مساجد، خادمین و نهادهای فرهنگی، بر نقش اعتکاف در تقویت معنویت فردی، انسجام اجتماعی و تربیت دینی نسل جوان تأکید کرد.