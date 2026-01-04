

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مراسم اعتکاف به عنوان یکی از رویش‌های انقلاب و از شاخص‌های افزایش انسجام اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه با حضور اقشار مختلف مردم در مساجد و بقاع متبرکه مازندران در حال برگزاری است.

در محافل اعتکاف، برنامه‌های متنوعی برای افزایش بصیرت سیاسی و دینی برگزار می‌شود و معتکفین با شرکت در این برنامه‌ها، آگاهی خود را نسبت به مسائل روز افزایش داده و در برابر توطئه‌های دشمنان هوشیارتر می‌شوند.