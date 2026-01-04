پاسخ معتکفان مازندرانی به یاوهگوییهای ترامپ
مازندرانیها اینبار از دل اعتکاف به یاوهگوییهای ترامپ واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مراسم اعتکاف به عنوان یکی از رویشهای انقلاب و از شاخصهای افزایش انسجام اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه با حضور اقشار مختلف مردم در مساجد و بقاع متبرکه مازندران در حال برگزاری است.
در محافل اعتکاف، برنامههای متنوعی برای افزایش بصیرت سیاسی و دینی برگزار میشود و معتکفین با شرکت در این برنامهها، آگاهی خود را نسبت به مسائل روز افزایش داده و در برابر توطئههای دشمنان هوشیارتر میشوند.
معتکفان مازندرانی نیز همزمان با بهره گیری از برکات این آئین به اظهارات ترامپ نیز واکنش نشان دادند.