استاندار خوزستان در حکمی ، سرپرست معاونت امور انتخابات و تقسیمات کشوری اداره‌کل سیاسی استانداری خوزستان و مشاور بهداشت و درمان استاندار خوزستان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در حکمی بابک عبدالهی را به عنوان سرپرست معاونت امور انتخابات و تقسیمات کشوری اداره‌کل سیاسی استانداری خوزستان منصوب کرد.

بخشدار چغامیش دزفول، معاون اداره‌کل امور اجتماعی استانداری خوزستان، مسئول دفتر سیاسی و انتخابات فرمانداری هویزه و کارشناس مسئول گروه سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان کارون از جمله سوابق عبدالهی است.

همچنین استاندار خوزستان در حکمی وحید مسیحی را به عنوان مشاور بهداشت و درمان استاندار خوزستان منصوب کرد.