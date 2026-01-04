پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان در حکمی ، سرپرست معاونت امور انتخابات و تقسیمات کشوری ادارهکل سیاسی استانداری خوزستان و مشاور بهداشت و درمان استاندار خوزستان را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در حکمی بابک عبدالهی را به عنوان سرپرست معاونت امور انتخابات و تقسیمات کشوری ادارهکل سیاسی استانداری خوزستان منصوب کرد.
بخشدار چغامیش دزفول، معاون ادارهکل امور اجتماعی استانداری خوزستان، مسئول دفتر سیاسی و انتخابات فرمانداری هویزه و کارشناس مسئول گروه سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان کارون از جمله سوابق عبدالهی است.
همچنین استاندار خوزستان در حکمی وحید مسیحی را به عنوان مشاور بهداشت و درمان استاندار خوزستان منصوب کرد.