رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی:داوطلبان حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای استان از ۲۱ دی ماه و ثبت نام داوطلبان در روستاها از ۲۴ بهمن ماه به مدت ۷ روز ادامه مییابد.
ولیاله بیاتی با اشاره به اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای نخستین بار در کشور بهصورت تمامالکترونیک برگزار میشود گفت: همه تمهیدات برای این رخداد اندیشیده شده است و در صورت بروز احتمالی مشکلی فرمانداریها برای خدمت رسانی در این زمینه و برگزاری انتخابات، چون سنوات قبل انجام میشود.
نماینده نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس با بیان اینکه انتخابات بهعنوان یکی از مهمترین مولفههای تولید سرمایه اجتماعی، نقش تعیینکنندهای در تقویت پشتوانه ملی و حاکمیت دارد افزود: در استان مرکزی انتخابات شورای اسلامی شهر در ۳۴ شهر و شوراهای اسلامی روستا در ۸۵۲ روستا برگزار میشود و ترکیب اعضای شوراها بر اساس جمعیت هر شهر و روستا تعیین شده است.
وی با تاکید بر بیطرفی هیات نظارت گفت: هیاتهای نظارت صرفا ناظر بر حسن اجرای قانون هستند و دخالتی در امور اجرایی ندارند و بررسی صلاحیت داوطلبان در استان انجام میشود.