به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیر کل صدا و سیمای فارس در نشست هم اندیشی مدیران فرهنگی و رسانه‌ای استان گفت: مقرر شده است ۳۳ مرکز صدا و سیمای استان‌ها از رادیو، تلویزیون تا فضای مجازی ارتباط زنده و مستقیم با شبکه فارس داشته باشند و تولیدات شبکه فارس در قالب یک بسته در اختیار شبکه‌های استانی و شبکه‌های سراسری قرار گیرد.

امیر رئوف افزود: با معاونت سیمای سازمان صدا و سیما هم هماهنگ شده است تا شبکه‌های سراسری به این مناسبت بپردازند و معاونت برون مرزی هم تولیدات خوبی داشته است که قرار است در این شبکه‌ها پخش شود.

وی گفت: ما یک قرارگاه رسانه‌ای را در ایام شهادت احمدبن موسی علیه السلام مستقر می‌کنیم تا به تولید محتوا و ارتباط‌های زنده بپردازیم.

وی با بیان اینکه از پارسال برنامه سعادت حضرت احمدبن موسی به صورت منظم در حال انجام است گفت: امسال سالروز شهادت احمدبن موسی برابر با هزار و دویست و چهلمین سال شهادت ایشان است که باید برای برگزاری مراسم‌های معرفت افزا و با استقبال گسترده برگزار شود.

رئوف بیان اینکه رهبر معظم انقلاب معتقدند بهترین جلوه‌های دین، حماسه و هنر را می‌توان در استان فارس دید، تصریح کرد: این سه عنصر را در شخصیت احمدین موسی علیه السلام به صورت ترکیبی می‌بینیم و باید با اتفاق نظر و تولید محتوا‌های فاخر به شخصیت و ابعاد زندگی ایشان بپردازیم.

مدیر کل صدا و سیما با بیان اینکه باید سیاست گذاران عرصه فرنگ بر اساس تکلیف آیت الله دژکام روز ۱۷ رجب را در تقویم کشور ثبت کنند، گفت: باید تلاش شود برنامه‌های مختلف تولیدی از رسانه به خوبی هم پخش شود

در این نشست مدیران، مسئولان و اصحاب رسانه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را برای بهتر برگزار شده مراسم شهادت حضرت شاهچراغ بیان کردند.

۱۷ رجب مصادف با ۱۷ دی سالروز روز شهادت شاهچراغ فرزند امام موسی کاظم و برادر امام رضا علیه سلام است.

معاون فرهنگی حرم احمدی و محمدی هم در این نشست گفت: در گذشته برای روز شهادت شاهچراغ سه روز از ۱۶ تا ۱۸ دی مراسم در شیراز برگزار می‌شد و هم اکنون نیز بر اساس همان روال، سه روز مراسم برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام میر شکاری گفت: تاکنون در ۱۲ شهرستان فارس کاروان‌هایی راه اندازی شده‌اند که در روز شهادت حضرت احمدبن موسی از میدان شهدا به سوی حرم حرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه با سازمان اوقاف و امور خیریه هماهنگ شده در روز شهادت حضرت احمدبن موسی در همه بقاع متبرک سراسر کشور مراسم بزرگداشت برگزار شود افزود: پویش بزرگ مردمی شاهچراغ برای آزاد سازی زندانیان سه شنبه ۱۶ دی در دارالعباده حرم مطهر برای آزاد سازی ۵۰۰ زندانی برگزار می‌شود.

میرشکاری افزود: از ۱۶ تا ۱۸ دی پس از نماز مغرب و عشا مراسم عزاداری و لاله گردانی در حرم مطهر امین ولایت برگزار می‌شود.