شماری از فعالان اقتصادی بازار در شهرستان نهاوند با امضا میثاق‌نامه‌ای بر حفظ آرامش بازار، تداوم فعالیت‌های صنفی و برائت از هرگونه جریان مخرب و اغتشاش‌گر تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در بخشی از این میثاق نامه آمده است: بازاریان نهاوند مصمم‌تر و استوارتر از این است که در خدمت کسانی قرار گیرد که در پوشش مطالبات بازاریان، امنیت و آرامش ملت و بازاریان را هدف قرار دهد.

در بخش دیگر این میثاق نامه آمده است بازیاران نهاوند از هر گونه اغتشاش برائت می‌جویند و اعلام می‌دارند مطالبات خود را از طریق مجاری قانونی پیگیری می‌کنند.