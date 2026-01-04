نیم فصل نخست رقابت‌های فوتبال لیگ آزادگان با تساوی خانگی نفت و گاز مقابل هوادار و صدرنشینی نساجی به پایان رسید.

پایان نیم فصل لیگ یک فوتبال با تساوی نفت و گاز و هوادار

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین دیدار بجامانده از هفته شانزدهم لیگ دسته یک فوتبال ایران امروز یک شنبه ۱۴ دی، تیم نفت و گاز گچساران برابر هوادار تهران به نتیجه یک به یک رسید.

سه دیدار این هفته نیز دیروز برگزار شد که در مهم‌ترین بازی‌ها، سایپا از سد نود ارومیه گذشت و مس شهربابک برابر میزبانش مس سونگون به برتری رسید.

با برگزاری این دیدار‌ها پرونده نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ آزادگان بسته شد. به این ترتیب نساجی با ۳۸ امتیاز صدرنشین است، مس شهر بابک با ۳۰ امتیاز در رتبه دوم و صنعت نفت آبادان با ۲۹ امتیاز در رده سوم قرار دارد.

در انتهای جدول داماش گیلان با ۵ امتیاز در قعر این رده‌بندی است، مس سونگون با ۹ امتیاز در رده هفدهم و شناورسازی قشم با ۱۴ امتیاز در رتبه شانزدهم قرار دارد.

نتیجه بازی‌های بجامانده هفته شانزدهم لیگ یک فوتبال به شرح زیر است:

مس سونگون صفر - مس شهر بابک یک

شناورسازی قشم یک - آریو اسلامشهر صفر

سایپا یک - نود ارومیه صفر

نفت و گاز گچساران یک - هوادار تهران یک