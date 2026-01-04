با رفع روانآب در گمرک اسلام قلعه، رفت و آمد ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در گمرک منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون مانند گذشته در حال انجام است.

بازگشت تردد ناوگان حمل و نقل در گمرک دوغارون به روال عادی

مهدی رجبی افزود: در ۲ هفته گذشته جاری شدن روانآب‌ های ناشی از بارش برف و باران در پارکینگ‌ های گمرک اسلام قلعه افغانستان، روند ورود و خروج کامیون‌ های حامل بار و یا خالی را از سمت این کشور به ایران با مشکل رو به رو کرده بود.

وی اظهار کرد: در این مدت شمار زیادی از کامیون‌ های ایرانی در برف و روانآب‌ های پارکینگ‌ های افغانستان گرفتار شده بودند که با تعامل و همکاری مسئولان ۲ کشور بعد از امدادرسانی به آنها در افغانستان، به ایران برگشتند.

معاون فرماندار تایباد ادامه داد: شمار زیادی کامیون ایرانی و خارجی هم اکنون در ۲ پارکینگ فعال مرز دوغارون توقف دارند و طبق نوبت دهی الکترونیکی بعد از انجام رویه های گمرکی از طریق مرز دوغارون به سمت گمرک اسلام قلعه افغانستان خارج می شوند.

رجبی گفت: سه هزار و ۴۱۰ دستگاه کامیون در چهار روز گذشته از طریق ۲ گمرک اسلام قلعه و دوغارون وارد ایران و افغانستان شده‌ اند و هم اکنون هیچ گونه محدویتی در روند ورود و خروج ناوگان حمل و نقل کالاهای صادراتی، ترانزیت و وارداتی در گذرگاه بین‌ المللی دوغارون وجود ندارد.

وی افزود: فعالیت‌ های بخش اقتصادی گمرک منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون هر روز از ساعت ۶ صبح تا ۲۳ و در روزهای تعطیل نیز فعال است که با این افزایش ساعت کاری به دنبال کاهش توقف و ماندگاری ناوگان حمل و نقل در معبر دوغارون هستیم.

پایانه مرزی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌ های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌ شود.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.