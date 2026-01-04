پخش زنده
نیروهای هلال احمر آذربایجانغربی به ۱۱ مادر باردار در استان امداد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: دی ماه امسال همزمان با بارشهای سنگین برف، کولاک شدید وبسته شدن راههای ارتباطی ۱۱ مادر باردار در استان امدادرسانی شدند.
حمید محبوبی افزود: در شرایطی که سلامت مادران و کودکان یکی از اصلیترین شاخصهای توسعه انسانی و از اولویتهای عرصه سلامت جهانی به شمار میرود، نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان درروزهای اخیر، با ایثار و فداکاری، نقش مؤثری در صیانت از جان مادران باردار و کودکان بیمار در مناطق برفگیر ایفا کردند.
محبوبی تصریح کرد: از ششم دیماه تاکنون و همزمان با بارشهای سنگین برف، کولاک شدید و بسته شدن راههای ارتباطی در محورهای روستایی و کوهستانی استان، تیمهای عملیاتی هلالاحمر موفق شدند ۱۱ مادر باردار را که به دلیل شرایط جوی امکان دسترسی به مراکز درمانی را نداشتند، با انجام عملیاتهای دشوار امدادی، از روستاهای درگیر برف و کولاک به مراکز درمانی منتقل کنند.
وی گفت: در همین مدت، همچنین شش کودک بدحال و بیمار که نیاز فوری به خدمات درمانی داشتند، با تلاش شبانهروزی نجاتگران و در شرایط بسیارسخت جوی، از مناطق روستایی به مراکز درمانی امن انتقال داده شدند تا روند درمان آنها بدون وقفه ادامه یابد.
محبوبی، با تأکید بر اهمیت حمایت از مادران و کودکان تصریح کرد: حمایت از مادران باردار، تضمین سلامت نوزادان و صیانت از جان کودکان، نهتنها یک مأموریت امدادی، بلکه یک مسئولیت انسانی، اجتماعی و گامی اساسی در مسیر جوانی جمعیت و پایداری آینده کشور است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی افزود: درشرایطی که بحرانهای اقلیمی، بارشهای سنگین و تغییرات آبوهوایی، دسترسی به خدمات درمانی را در برخی مناطق با چالش مواجه میکند، جمعیت هلالاحمر با تکیه بر توان تخصصی نیروهای خود، آمادگی کامل دارد تا حتی در سختترین شرایط، اجازه ندهد سلامت مادران و کودکان قربانی بحرانها شود.