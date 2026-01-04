پخش زنده
بیش از صد کودک و دانشآموز گیلانی با حضور در غرفه شرکت توزیع برق استان، با رویداد ملی سبا (سفیران بهره وری انرژی) آشنا شده و با دریافت «کارت سفیر انرژی» به عضویت خانواده سبا درآمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: در جشنواره و نمایشگاه روز رشت، غرفه شرکت توزیع برق استان با محوریت رویداد ملی صرفهجویی در انرژی برق «سبا» با استقبال چشمگیر کودکان و دانشآموزان رو به رو شد.
مسعود صادقی با اشاره به اینکه بیش از صد کودک و دانشآموز گیلانی با مراجعه به این غرفه، با اهداف و پیامهای رویداد ملی «سبا» آشنا شدند افزود: همه این کودکان با دریافت «کارت سفیر انرژی»، به طور نمادین به عضویت خانواده سبا درآمده و از این رویداد ملی استقبال کردند.
وی با اشاره به حضور پررنگ کودکان، گفت: کودکان و دانشآموزان به عنوان «سفیران انرژی» در خانه و مدارس، میتوانند یاوران صنعت برق در ترویج استفاده بهینه از انرژی ارزشمند برق باشند و قطعاً این فرهنگ سازنده توسط آیندهسازان این کشور نهادینه خواهد شد.