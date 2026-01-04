کودکان گیلانی «سفیر انرژی» شدند کودکان گیلانی «سفیر انرژی» شدند کودکان گیلانی «سفیر انرژی» شدند کودکان گیلانی «سفیر انرژی» شدند کودکان گیلانی «سفیر انرژی» شدند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: در جشنواره و نمایشگاه روز رشت، غرفه شرکت توزیع برق استان با محوریت رویداد ملی صرفه‌جویی در انرژی برق «سبا» با استقبال چشمگیر کودکان و دانش‌آموزان رو به رو شد.

مسعود صادقی با اشاره به اینکه بیش از صد کودک و دانش‌آموز گیلانی با مراجعه به این غرفه، با اهداف و پیام‌های رویداد ملی «سبا» آشنا شدند افزود: همه این کودکان با دریافت «کارت سفیر انرژی»، به طور نمادین به عضویت خانواده سبا درآمده و از این رویداد ملی استقبال کردند.

وی با اشاره به حضور پررنگ کودکان، گفت: کودکان و دانش‌آموزان به عنوان «سفیران انرژی» در خانه و مدارس، می‌توانند یاوران صنعت برق در ترویج استفاده بهینه از انرژی ارزشمند برق باشند و قطعاً این فرهنگ سازنده توسط آینده‌سازان این کشور نهادینه خواهد شد.