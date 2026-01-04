پخش زنده
مرتضی پروانه گفت: با تصمیم دولت ارز ترجیحی از واردات حذف شد و پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم اجرا شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: از دیشب پرداخت یارانه بهصورت اعتبار کالابرگ اجرا شد و اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر است.
مرتضی پروانه افزود: در گام نخست ۴ میلیون تومان برای هر نفر به کارت سرپرست خانوار واریز شد که به مرور قابل استفاده میشود و تا ۲۰ روز امکان خرید وجود دارد که اعتبار مصرفنشده به ماه بعد منتقل میشود.
او اضافه کرد: قیمتها طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین میشود و اگر قیمت کالاهای اساسی تغییر کند، اعتبار کالابرگ خانوارها هم افزایش پیدا خواهد کرد.
پروانه بیان کرد: افزون بر مشمولان قبلی، ۲۰ میلیون نفر به این طرح اضافه میشوند. همچنین یارانههای نقدی و طرح یسنا و سوءتغذیه به قوت خود باقیست.
۸ میلیون نفری که جزء دهک ۱۰ هستند و درآمد بالایی دارند، مشمول کالابرگ نمیشوند.