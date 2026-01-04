به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جواد اشعری، در این نشست که با دعوت سازمان تبلیغات اسلامی استان و شورای هیئات مذهبی قم برگزار شد، خطاب به مسئولان و فعالان هیئات مذهبی گفت: با توجه به حوادث اخیر، ضمن توجه مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم، ما هیئات مذهبی به عنوان قشری دلسوز و تاثیرگذار در نظام، احساس وظیفه کردیم که در این عرصه نقش آفرینی کنیم.

وی افزود: در منطقه چهل اختران و خیابان شهید دل آذر بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا، دسته عزاداری با پرچم، بیرق، نوحه‌خوانی از محله چهل اختران به سمت حرم مطهر حرکت خواهد کرد. همچنین در منطقه دو، عزاداران از مسجد مسلم بن عقیل به طرف حرم مطهر خواهند آمد.

رئیس شورای هیئات مذهبی قم گفت: حسن ختام این حرکت، حضور همزمان این دو گروه در حرم مطهر خواهد بود که با برنامه‌های سخنرانی و مداحی ادامه خواهد یافت.

وی در پایان از تمامی عزاداران و هیئات مذهبی دعوت کرد تا در این مراسم معنوی حضور یابند.