شورای شهر تهران امروز موضوع مقرونبهصرفه بودن جایگزینی اتوبوس برقی بهجای تراموا و همچنین روند تکمیل پایانه شرق را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه امروز با اشاره به وجود مواد شیمیایی و آتشسوزیهای اخیر در بازار آهن، بر لزوم ایمنسازی این محدوده و خروج برخی اصناف تأکید کرد.
وی در ادامه جلسه با اشاره به موضوع تست تراموا اعلام کرد ورود تراموا هزینهای برای شهرداری ندارد. وی گفت: بر اساس نظر متخصصان، به جای سه واگن تراموا میتوان شش اتوبوس خریداری کرد.
پیرهادی ، رئیس کمیسیون سلامت شورا هم با اشاره به سامانه شناسایی منابع آلاینده گفت: فاوا باید این سامانه را تکمیل میکرد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
همچنین سخنگوی شورای شهر تهران با انتقاد از اعلام استاندار درباره ساخت ۱۵۰ هکتار آرامستان گفت این اقدام خارج از وظایف استانداری است.
رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا نیز با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت: شهرداری باید با اصلاح سیاستهای سازمان تاکسیرانی و اجرای نوسازی حرفهای، مشکلات بخشی از تاکسیرانان را برطرف کند.