داوران هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازیهای هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شدند که به شرح زیر است:
پالایش نفت بندرعباس - عرشیا آذربایجان شهرقدس
داوران: اسماعیل کمربسته، محسن وحدانی، ولی اله رضایی، علیرضا حسن زاده و حمید محمدرضایی ناظر: عباس دهقانپور
بهشتی سازه گرگان - پردیس قزوین
داوران: علی احمدی، محمدرضا سیدپور، امید ظریفیان؛ مجبد کریمیان و ارسلان میرزاده ناظر: علیرضا رجبی
مس سونگون ورزقان - فولاد زرند ایرانیان
داوران: مجید فراهانی، مهدی کرد، بهنام اختیاری سیدناصر کاظمی، سعیددیندار ناظر: ولی صفارها
پالایش نفت اصفهان - گیتی پسند اصفهان
داوران: محمدعلی سیاحی، امید سعدی، جمال مرادبخش، ستار کدوری و نیما صفری ناظر: بهمن غفاری
سن ایچ ساوه - پالایش نفت شازند
داوران: محمدجواد احتسام، سیدسجاد فتحی، مجتبی بختیاریان، امیرحسین نادب، بهادر نوروزی ناظر: سید صدرالدین موسوی
جوادالائمه شهرکرد - شهرداری ساوه
داوران: علی حفیظی، بهشاد پنجه زاده، امیر باقری، یوسف رفیع زاده و امیرحسین پنده ناظر: علیرضا یگانه
گهر زمین سیرجان - فولاد هرمزگان
داوران: محمدمهدی حقوقی، آرمین ابراهیمی، سعید قربانی زاده، مسعود مقتدری و اسماعیل نعمتی ناظر: جواد وحیدی فرد