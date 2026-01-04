به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازی‌های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شدند که به شرح زیر است:

پالایش نفت بندرعباس - عرشیا آذربایجان شهرقدس

داوران: اسماعیل کمربسته، محسن وحدانی، ولی اله رضایی، علیرضا حسن زاده و حمید محمدرضایی ناظر: عباس دهقانپور

بهشتی سازه گرگان - پردیس قزوین

داوران: علی احمدی، محمدرضا سیدپور، امید ظریفیان؛ مجبد کریمیان و ارسلان میرزاده ناظر: علیرضا رجبی

مس سونگون ورزقان - فولاد زرند ایرانیان

داوران: مجید فراهانی، مهدی کرد، بهنام اختیاری سیدناصر کاظمی، سعیددیندار ناظر: ولی صفار‌ها

پالایش نفت اصفهان - گیتی پسند اصفهان

داوران: محمدعلی سیاحی، امید سعدی، جمال مرادبخش، ستار کدوری و نیما صفری ناظر: بهمن غفاری

سن ایچ ساوه - پالایش نفت شازند

داوران: محمدجواد احتسام، سیدسجاد فتحی، مجتبی بختیاریان، امیرحسین نادب، بهادر نوروزی ناظر: سید صدرالدین موسوی

جوادالائمه شهرکرد - شهرداری ساوه

داوران: علی حفیظی، بهشاد پنجه زاده، امیر باقری، یوسف رفیع زاده و امیرحسین پنده ناظر: علیرضا یگانه

گهر زمین سیرجان - فولاد هرمزگان

داوران: محمدمهدی حقوقی، آرمین ابراهیمی، سعید قربانی زاده، مسعود مقتدری و اسماعیل نعمتی ناظر: جواد وحیدی فرد