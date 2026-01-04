

‌به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، محمد دادرس گفت: بستن نهال‌ها و حفاظت آنها در برابر سرمای فصل زمستان، شخم زمستانه و زهکشی باغات چای برای جلوگیری از فرسایش خاک، مدیریت زراعی محصولات کشت دوم در اراضی شالیزاری و انجام روغن‌پاشی درختان میوه و سم‌پاشی با توجه به پایداری هوا و ۲۴ ساعت پس از بارندگی را به کشاورزان توصیه کرد.

وی با توجه به تنوع فعالیت کشاورزان گیلانی برای هر یک از آنان توصیه‌های هواشناسی را به شرح زیر اعلام کرد.

چای:

• انجام عملیات بهزراعی در باغات چای با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان چای کشور

• انجام هرس کف بر و کمر بر در باغات چای

• احیا باغ‌های چای مخروبه و نیمه مخروبه

• شخم زمستانه و زهکشی باغات چای برای جلوگیری از فرسایش خاک

زراعت:

• تداوم کشت و مدیریت زراعی مزارع گندم، جو و دانه‌های روغنی

• مدیریت زراعی محصوالت کشت دوم در اراضی شالیزاری

• بستن خروجی‌های آب جهت ذخیره آب در اراضی شالیزاری جهت اجرای عملیات شخم زمستانه

• جلوگیری از رهاکردن احشام سرگردان در مزارع کشت دوم

باغبانی:

• انجام هرس زمستانه باغات جهت تهویه و رسیدن نورکافی به تمام بخش‌های درختان و حذف سرشاخه‌های آلوده جهت ریشه کن کردن آفات و بیماری

• خارج کردن شاخ و برگ اضافی و هرس شده درختان از باغ و امحا آن

• انجام روغن پاشی درختان میوه و سم پاشی به شرط عدم بارندگی تا ۴۸ ساعت پس از آن

• تنظیم تهویه و دمای گلخانه‌ها و واحد‌های تولیدی

زنبورداری:

• بهترین زمان برای کنترل کنه در کندو‌های زنبور عسل

• در اختیار قرار دادن عسل کافی برای زمستانگذرانی کندو‌ها

• عدم نفوذ رطوبت یا باران در داخل کندو

• عدم استقرار زنبورستان در حاشیه و رودخانه‌ها و مسیل‌ها

• عدم بازوبسته کردن درب کندو‌ها در روز‌های سرد

• رعایت فواصل زنبورستان‌ها

نوغانداری:

• اقدام به مبارزه با آفت شپشک توت از طریق بریدن و حذف شاخه‌های آلوده و همچنین حذف آلودگی از روی تنه درختان از طریق کشیدن برس پالستیکی

• اقدام به انجام عملیات شخم زمستانه با هدف هوادهی و کاهش سفتی خاک توتستان در صورت مساعد بودن شرایط جوی

• اقدام به ممانعت از تجمع آب باران در پای درختان توت از طریق الیروبی زهکش‌های موجود و یا حفر زهکش‌های جدید خصوصا در اراضی پست برای جلوگیری از

پوسیدگی ریشه درختان

• اقدام به کوددهی زمستانه توتستان از طریق افزودن کود حیوانی به خاک به منظور تقویت مواد غذایی و نیز اصالح ساختار فیزیکی خاک

حفظ نباتات:

• جهت مبارزه با مگس میوه زیتون:.۱ حذف و جمع آوری پاجوش‌ها و شاخه‌های خشک و آفت زده.۲ مبارزه با علف‌های هرز و رعایت بهداشت باغ.۳ چیدن و جمع آوری تمامی زیتون‌های روی و پای درختان.۴ نصب یا شارژ تله‌های جلب کننده، (چسب زرد – پروتئینی) در داخل باغات به خصوص در نقاط کانونی، داخل و محوطه کارخانه‌های روغن کشی و کنسرو سازی.۵ پاکسازی، ازبین بردن الروها، شفیره‌ها و حتی حشره کامل مگس زیتون در داخل، محوطه و خودرو‌های حامل زیتون به صورت روزانه

• مبارزه با مگس مدیترانه ایی:.۱ ردیابی و پایش در باغات میوه و همچنین حذف علف‌های هرز و رعایت بهداشت باغ.۲ برداشت، جمع آوری و قرار دادن تمام میوه‌های آلوده در پالستیک‌های سیاه و بستن درب آن به مدت حداقل یک هفته.۳ نصب تله‌های جلب کننده) کارت زرد و پروتئینی

• اقدامات الزم قبل، حین و بعد از برداشت مرکبات به منظور جلوگیری از شیوع عوامل فساد

• بستن نهال‌ها و حفاظت آن‌ها در برابر سرما

•مبارزه با راب و حلزون در سبزی کاری‌ها با استفاده از روش‌های مکانیکی و به کارگیری طعمه مسموم