ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با امضا و مبادله یک تفاهمنامه همکاری مشترک، مرکز ملی کارآزمایی فناوریهای عصبی، ایجاد میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز ملی کارآزمایی فناوریهای عصبی بر اساس امضای تفاهمنامه همکاریهای آموزشی و پژوهشی مشترک توسط دکتر عطااله پورعباسی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ایجاد میشود.
بر اساس امضای این تفاهمنامه که روز یکشنبه چهاردهم دیماه در محل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به امضا رسید، طرفین در زمینه طراحی، استانداردسازی اندازی و اجرای"مرکز ملی کارآزمایی فناوریهای عصبی ایران "شامل زیر ساختهای بالینی، بستری، مراقبتهای ویژه، آزمایشگاهی و نرمافزاری باهدف پشتیبانی از ارزیابیهای ملی، ثبت کارآزماییهای بالینی و ارائه خدمات تخصصی در ابعاد ملی با یکدیگر همکاری میکنند.
"مرکز ملی کارآزمایی فناوریهای عصبی" به عنوان زیر ساخت مرجع کشور برای ارزیابی آزمون، پایش، اعتبار سنجی و استاندارد سازی فناوریهای عصبی در سطح ملی، تکمیل زنجیره علم تا فناوری در حوزههای عصبی از طریق توسعه زیر ساختهای بالینی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و نرم افزاری و نیز فراهم سازی بستر یکپارچه برای انجام کار آزماییهای بالینی و همچنین تقویت زیست بوم نوآوری، توسعه و تجاری سازی فناوریهای عصبی از طریق هم افزاییهای ظرفیت این دانشگاه و ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ایجاد و راه اندازی خواهد شد.